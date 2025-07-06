MOBY

AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.

নামMOBY

র‍্যাঙ্কNo.772

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.58%

সার্কুলেশন সরবরাহ999,971,137.78

সর্বোচ্চ সরবরাহ999,971,137.78

মোট সাপ্লাই999,971,137.78

সার্কুলেশন রেট1%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.05206149415858735,2025-07-24

সর্বনিম্ন প্রাইস0.008659115491059896,2025-07-06

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাAI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

