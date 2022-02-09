JUSTICE

A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges.

নামJUSTICE

র‍্যাঙ্কNo.4358

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ17,346,146,461

মোট সাপ্লাই17,346,146,461

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.003305015220678857,2022-02-09

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00001187231605627,2023-09-11

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

