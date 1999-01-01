IAI

iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability.

নামIAI

র‍্যাঙ্কNo.

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0

সার্কুলেশন সরবরাহ--

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই1 000 000 000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ,

সর্বনিম্ন প্রাইস,

পাবলিক ব্লকচেইনMATIC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...