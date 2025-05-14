GOONC

$GOONC is a meme coin derived from the cultural phenomenon of “gooning,” allegedly launched via @launchcoin by @basedalexandoor, a developer rumored to be associated with @OpenAI. The coin’s name comes from the term “gooning,” which originally refers to a trance-like, hyper-focused state people enter after prolonged indulgence in activities such as watching short videos or gaming. The term is often used self-deprecatingly by Gen Z to describe mindless immersion.

নামGOONC

র‍্যাঙ্কNo.3559

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই999,995,846.45

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.07010113748217026,2025-05-14

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00048689458118611,2025-08-11

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

