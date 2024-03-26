GMRX

GAIMIN is a global leader in De-PIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) with a gaming platform that doubles as a crowd sourced GPU sharing system. We hold the world’s biggest source of decentralized computation, powering AI tech, fueled by 300k+ gamers and counting! We also own a global top 3 Esports organization.

নামGMRX

র‍্যাঙ্কNo.1560

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ43,839,579,639

সর্বোচ্চ সরবরাহ100,000,000,000

মোট সাপ্লাই99,259,929,407

সার্কুলেশন রেট0.4383%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.03936706568110153,2024-03-26

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00005758826055116,2025-08-19

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাGAIMIN is a global leader in De-PIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) with a gaming platform that doubles as a crowd sourced GPU sharing system. We hold the world’s biggest source of decentralized computation, powering AI tech, fueled by 300k+ gamers and counting! We also own a global top 3 Esports organization.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

