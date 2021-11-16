FACTR

Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds.

নামFACTR

র‍্যাঙ্কNo.1631

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)%0,02

সার্কুলেশন সরবরাহ126.937.459

সর্বোচ্চ সরবরাহ300.000.000

মোট সাপ্লাই300.000.000

সার্কুলেশন রেট0.4231%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ4.45438241196969,2021-11-16

সর্বনিম্ন প্রাইস0,2021-11-16

পাবলিক ব্লকচেইনMATIC

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

