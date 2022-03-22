DOGA

DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events.

নামDOGA

র‍্যাঙ্কNo.2388

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ852,770,943.30596

সর্বোচ্চ সরবরাহ888,888,888

মোট সাপ্লাই888,888,888

সার্কুলেশন রেট0.9593%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.41535144856016665,2022-03-22

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000499848984451476,2025-08-01

পাবলিক ব্লকচেইনMATIC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...