DEOD

This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it.

নামDEOD

র‍্যাঙ্কNo.1779

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.03%

সার্কুলেশন সরবরাহ473,848,318.51466143

সর্বোচ্চ সরবরাহ2,000,000,000

মোট সাপ্লাই473,848,318.51466143

সার্কুলেশন রেট0.2369%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.024220648368399503,2024-08-11

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000547075562183489,2024-03-09

পাবলিক ব্লকচেইনMATIC

ভূমিকাThis is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

