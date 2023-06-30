CVN

Seizing the opportunity to build the preeminent Layer 2 chain for humanity, the Conscious Network is poised to become the largest web3 platform, a cornerstone of equitable opportunity.

নামCVN

র‍্যাঙ্কNo.7478

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই200,000,000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ11.1026994988653,2023-06-30

সর্বনিম্ন প্রাইস0.049121587463801665,2025-06-06

পাবলিক ব্লকচেইনCVN

ভূমিকাSeizing the opportunity to build the preeminent Layer 2 chain for humanity, the Conscious Network is poised to become the largest web3 platform, a cornerstone of equitable opportunity.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

ডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

