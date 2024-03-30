BLENDR

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

নামBLENDR

র‍্যাঙ্কNo.1861

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.02%

সার্কুলেশন সরবরাহ40,057,909.37023298

সর্বোচ্চ সরবরাহ42,000,000

মোট সাপ্লাই42,000,000

সার্কুলেশন রেট0.9537%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ4.2763998001721975,2024-03-30

সর্বনিম্ন প্রাইস0.025867046431337384,2025-06-23

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাBlendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

