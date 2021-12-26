APX

APX is the native token of ApolloX. ApolloX was launched in September 2021. It's the world's first CEX-DEX hybrid crypto derivatives exchange.

নামAPX

র‍্যাঙ্কNo.627

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.13%

সার্কুলেশন সরবরাহ595,687,626.2988962

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই3,975,255,603.4277463

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.24728486160056973,2021-12-26

সর্বনিম্ন প্রাইস0.019986318316426218,2022-06-08

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...