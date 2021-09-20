AIRI

AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.

নামAIRI

র‍্যাঙ্কNo.3035

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ256,262,565

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,900,000,000

মোট সাপ্লাই1,860,000,000

সার্কুলেশন রেট0.1348%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.01546651042112,2021-09-20

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000130302896071541,2025-08-09

পাবলিক ব্লকচেইনORAI

Loading...