AINTI

The cryptocurrency issued on behalf of the founder of McAfee

নামAINTI

র‍্যাঙ্কNo.1609

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0,09%

সার্কুলেশন সরবরাহ92.144.606

সর্বোচ্চ সরবরাহ99.999.870

মোট সাপ্লাই99.998.040,201558

সার্কুলেশন রেট0.9214%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.7098183980143081,2025-01-23

সর্বনিম্ন প্রাইস0.012340955733738045,2025-01-23

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাThe cryptocurrency issued on behalf of the founder of McAfee

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

AINTI/USDT
AIntivirus
----
--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (AINTI)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
চার্ট
তথ্য
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
অর্ডার বুক
মার্কেট ট্রেড
মার্কেট ট্রেড
স্পট
ওপেন অর্ডার（0）
অর্ডার হিস্টরি
ট্রেডের হিস্টরি
ওপেন পজিশন (0)
Loading...