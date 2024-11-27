AIMONICA

Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.

নামAIMONICA

র‍্যাঙ্কNo.1898

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.03%

সার্কুলেশন সরবরাহ999,989,552

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই999,989,552

সার্কুলেশন রেট0.9999%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.09339553558776777,2025-01-02

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000070549664769109,2024-11-27

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাAimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.

Loading...