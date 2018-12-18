AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

নামAERGO

র‍্যাঙ্কNo.557

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.70%

সার্কুলেশন সরবরাহ484,999,995.7689212

সর্বোচ্চ সরবরাহ500,000,000

মোট সাপ্লাই500,000,000

সার্কুলেশন রেট0.9699%

ইস্যু্র তারিখ2018-12-18 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.6970735396414783,2025-04-16

সর্বনিম্ন প্রাইস0.0161023174991,2020-03-13

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

