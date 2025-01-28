A47

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

নামA47

র‍্যাঙ্কNo.920

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.64%

সার্কুলেশন সরবরাহ999,990,395

সর্বোচ্চ সরবরাহ999,990,395

মোট সাপ্লাই999,990,395

সার্কুলেশন রেট1%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.04449119884159218,2025-03-17

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000096002291123415,2025-01-28

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

