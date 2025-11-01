Информация за цената за Yield Protocol (YIELD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.547757$ 0.547757 $ 0.547757 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -3.80% Промяна на цената (7д) -4.80% Промяна на цената (7д) -4.80%

Цената в реално време за Yield Protocol (YIELD) е--. През последните 24 часа YIELD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YIELD е $ 0.547757, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YIELD има промяна от -- за последния час, -3.80% за 24 часа и -4.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Yield Protocol (YIELD)

Пазарна капитализация $ 41.74K$ 41.74K $ 41.74K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 82.17K$ 82.17K $ 82.17K Циркулиращо предлагане 71.45M 71.45M 71.45M Общо предлагане 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

Текущата пазарна капитализация на Yield Protocol е $ 41.74K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YIELD е 71.45M, като общото предлагане е 140661635.5775238. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 82.17K.