Цената в реално време на Sharp Token днес е 0.00580272 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SHARP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SHARP в MEXC сега.

Sharp Token цена (SHARP)

1 SHARP към USD - цена в реално време:

$0.00580272
$0.00580272
-29.10%1D
USD
Sharp Token (SHARP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:06:34 (UTC+8)

Информация за цената за Sharp Token (SHARP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00489876
$ 0.00489876
24-часов нисък
$ 0.00846166
$ 0.00846166
24-часов висок

$ 0.00489876
$ 0.00489876

$ 0.00846166
$ 0.00846166

$ 0.0120001
$ 0.0120001

$ 0.00489876
$ 0.00489876

-0.42%

-29.17%

-31.86%

-31.86%

Цената в реално време за Sharp Token (SHARP) е$0.00580272. През последните 24 часа SHARP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00489876 до най-висока стойност $ 0.00846166, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SHARP е $ 0.0120001, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00489876.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SHARP има промяна от -0.42% за последния час, -29.17% за 24 часа и -31.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sharp Token (SHARP)

$ 17.26M
$ 17.26M

--
--

$ 395.65M
$ 395.65M

2.98B
2.98B

68,230,000,000.0
68,230,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Sharp Token е $ 17.26M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SHARP е 2.98B, като общото предлагане е 68230000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 395.65M.

История на цените за Sharp Token (SHARP) USD

През днешния ден промяната в цената на Sharp Token към USD беше $ -0.002390769593239708.
През последните 30 дни промяната в цената на Sharp Token към USD беше $ -0.0021004691.
През последните 60 дни промяната в цената на Sharp Token към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Sharp Token към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.002390769593239708-29.17%
30 дни$ -0.0021004691-36.19%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Sharp Token (SHARP)

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Sharp Token (USD)

Колко ще струва Sharp Token (SHARP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Sharp Token (SHARP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Sharp Token.

Проверете прогнозата за цената за Sharp Token сега!

SHARP към местни валути

Токеномика на Sharp Token (SHARP)

Разбирането на токеномиката на Sharp Token (SHARP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SHARP сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Sharp Token (SHARP)

Колко струва Sharp Token (SHARP) днес?
Цената в реално време на SHARP в USD е 0.00580272 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SHARP към USD?
Текущата цена на SHARP към USD е $ 0.00580272. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Sharp Token?
Пазарната капитализация за SHARP е $ 17.26M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SHARP?
Циркулиращото предлагане на SHARP е 2.98B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SHARP?
SHARP постигна ATH цена от 0.0120001 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SHARP?
SHARP достигна ATL цена от 0.00489876 USD.
Какъв е обемът на търговията на SHARP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SHARP е -- USD.
Ще се повиши ли SHARP тази година?
SHARP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SHARP за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:06:34 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Sharp Token (SHARP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,199.37

$3,840.94

$0.02684

$185.33

$1.0004

$3,840.94

$109,199.37

$185.33

$2.5026

$1,080.83

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000727

$0.09205

$0.000700

$0.00030

$0.00000096

$0.0037

$0.0000000000000000000000003175

