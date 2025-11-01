Информация за цената за Sharp Token (SHARP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00489876 24-часов нисък $ 0.00846166 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.0120001 Най-ниска цена $ 0.00489876 Промяна на цената (1ч) -0.42% Промяна на цената (1д) -29.17% Промяна на цената (7д) -31.86%

Цената в реално време за Sharp Token (SHARP) е$0.00580272. През последните 24 часа SHARP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00489876 до най-висока стойност $ 0.00846166, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SHARP е $ 0.0120001, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00489876.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SHARP има промяна от -0.42% за последния час, -29.17% за 24 часа и -31.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sharp Token (SHARP)

Пазарна капитализация $ 17.26M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 395.65M Циркулиращо предлагане 2.98B Общо предлагане 68,230,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Sharp Token е $ 17.26M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SHARP е 2.98B, като общото предлагане е 68230000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 395.65M.