Информация за цената за Reply (REPLY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.65% Промяна на цената (1д) +3.22% Промяна на цената (7д) +195.19% Промяна на цената (7д) +195.19%

Цената в реално време за Reply (REPLY) е--. През последните 24 часа REPLY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на REPLY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, REPLY има промяна от +1.65% за последния час, +3.22% за 24 часа и +195.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Reply (REPLY)

Пазарна капитализация $ 75.53K$ 75.53K $ 75.53K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 78.12K$ 78.12K $ 78.12K Циркулиращо предлагане 96.68B 96.68B 96.68B Общо предлагане 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Текущата пазарна капитализация на Reply е $ 75.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на REPLY е 96.68B, като общото предлагане е 99999999999.99998. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 78.12K.