Информация за цената за QUANT (QUANT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00085798$ 0.00085798 $ 0.00085798 Най-ниска цена $ 0.00000871$ 0.00000871 $ 0.00000871 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +7.22% Промяна на цената (7д) +7.22%

Цената в реално време за QUANT (QUANT) е$0.00002393. През последните 24 часа QUANT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QUANT е $ 0.00085798, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000871.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QUANT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +7.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за QUANT (QUANT)

Пазарна капитализация $ 23.93K$ 23.93K $ 23.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.93K$ 23.93K $ 23.93K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на QUANT е $ 23.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QUANT е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.93K.