Информация за цената за Polyagent (POLYAGENT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000404 $ 0.0000404 $ 0.0000404 24-часов нисък $ 0.00004357 $ 0.00004357 $ 0.00004357 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000404$ 0.0000404 $ 0.0000404 24-часов висок $ 0.00004357$ 0.00004357 $ 0.00004357 Рекорд за всички времена $ 0.00213733$ 0.00213733 $ 0.00213733 Най-ниска цена $ 0.00003959$ 0.00003959 $ 0.00003959 Промяна на цената (1ч) -0.34% Промяна на цената (1д) +6.26% Промяна на цената (7д) +0.13% Промяна на цената (7д) +0.13%

Цената в реално време за Polyagent (POLYAGENT) е$0.00004322. През последните 24 часа POLYAGENT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000404 до най-висока стойност $ 0.00004357, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POLYAGENT е $ 0.00213733, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003959.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POLYAGENT има промяна от -0.34% за последния час, +6.26% за 24 часа и +0.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Polyagent (POLYAGENT)

Пазарна капитализация $ 43.22K$ 43.22K $ 43.22K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 43.22K$ 43.22K $ 43.22K Циркулиращо предлагане 999.95M 999.95M 999.95M Общо предлагане 999,953,859.437968 999,953,859.437968 999,953,859.437968

Текущата пазарна капитализация на Polyagent е $ 43.22K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на POLYAGENT е 999.95M, като общото предлагане е 999953859.437968. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 43.22K.