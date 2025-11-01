Информация за цената за PHASMA (PHASMA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.68% Промяна на цената (1д) +21.99% Промяна на цената (7д) +7.76% Промяна на цената (7д) +7.76%

Цената в реално време за PHASMA (PHASMA) е--. През последните 24 часа PHASMA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PHASMA е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PHASMA има промяна от +0.68% за последния час, +21.99% за 24 часа и +7.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PHASMA (PHASMA)

Пазарна капитализация $ 89.05K$ 89.05K $ 89.05K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 103.83K$ 103.83K $ 103.83K Циркулиращо предлагане 21.16B 21.16B 21.16B Общо предлагане 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

Текущата пазарна капитализация на PHASMA е $ 89.05K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PHASMA е 21.16B, като общото предлагане е 24669800000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 103.83K.