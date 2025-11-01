Информация за цената за Memory (MEM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.03379895 $ 0.03379895 $ 0.03379895 24-часов нисък $ 0.03573643 $ 0.03573643 $ 0.03573643 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.03379895$ 0.03379895 $ 0.03379895 24-часов висок $ 0.03573643$ 0.03573643 $ 0.03573643 Рекорд за всички времена $ 0.120607$ 0.120607 $ 0.120607 Най-ниска цена $ 0.03379895$ 0.03379895 $ 0.03379895 Промяна на цената (1ч) +0.35% Промяна на цената (1д) +3.58% Промяна на цената (7д) -3.00% Промяна на цената (7д) -3.00%

Цената в реално време за Memory (MEM) е$0.03539001. През последните 24 часа MEM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03379895 до най-висока стойност $ 0.03573643, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEM е $ 0.120607, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03379895.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEM има промяна от +0.35% за последния час, +3.58% за 24 часа и -3.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Memory (MEM)

Пазарна капитализация $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 35.39M$ 35.39M $ 35.39M Циркулиращо предлагане 75.07M 75.07M 75.07M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Memory е $ 2.66M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEM е 75.07M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.39M.