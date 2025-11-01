Информация за цената за Lumpy (LUMPY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00020009 $ 0.00020009 $ 0.00020009 24-часов нисък $ 0.00020739 $ 0.00020739 $ 0.00020739 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00020009$ 0.00020009 $ 0.00020009 24-часов висок $ 0.00020739$ 0.00020739 $ 0.00020739 Рекорд за всички времена $ 0.00026937$ 0.00026937 $ 0.00026937 Най-ниска цена $ 0.00018469$ 0.00018469 $ 0.00018469 Промяна на цената (1ч) +0.75% Промяна на цената (1д) +3.45% Промяна на цената (7д) -0.23% Промяна на цената (7д) -0.23%

Цената в реално време за Lumpy (LUMPY) е$0.0002072. През последните 24 часа LUMPY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00020009 до най-висока стойност $ 0.00020739, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LUMPY е $ 0.00026937, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00018469.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LUMPY има промяна от +0.75% за последния час, +3.45% за 24 часа и -0.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lumpy (LUMPY)

Пазарна капитализация $ 199.76K$ 199.76K $ 199.76K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 199.76K$ 199.76K $ 199.76K Циркулиращо предлагане 963.82M 963.82M 963.82M Общо предлагане 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627

Текущата пазарна капитализация на Lumpy е $ 199.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LUMPY е 963.82M, като общото предлагане е 963815039.5394627. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 199.76K.