Информация за цената за Identified Flying Objects (IFO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001092 $ 0.00001092 $ 0.00001092 24-часов нисък $ 0.00001219 $ 0.00001219 $ 0.00001219 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001092$ 0.00001092 $ 0.00001092 24-часов висок $ 0.00001219$ 0.00001219 $ 0.00001219 Рекорд за всички времена $ 0.00032977$ 0.00032977 $ 0.00032977 Най-ниска цена $ 0.00001013$ 0.00001013 $ 0.00001013 Промяна на цената (1ч) -0.05% Промяна на цената (1д) -7.13% Промяна на цената (7д) +0.86% Промяна на цената (7д) +0.86%

Цената в реално време за Identified Flying Objects (IFO) е$0.00001103. През последните 24 часа IFO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001092 до най-висока стойност $ 0.00001219, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IFO е $ 0.00032977, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001013.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IFO има промяна от -0.05% за последния час, -7.13% за 24 часа и +0.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Identified Flying Objects (IFO)

Пазарна капитализация $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Identified Flying Objects е $ 11.03K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IFO е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.03K.