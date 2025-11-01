БорсаDEX+
Цената в реално време на Haystack днес е 0.03355822 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за HAY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на HAY в MEXC сега.

Haystack цена (HAY)

$0.03355822
+2.50%1D
+2.50%1D
Haystack (HAY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:37:23 (UTC+8)

Информация за цената за Haystack (HAY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.03251335
$ 0.03251335$ 0.03251335
24-часов нисък
$ 0.03477066
$ 0.03477066$ 0.03477066
24-часов висок

$ 0.03251335
$ 0.03251335$ 0.03251335

$ 0.03477066
$ 0.03477066$ 0.03477066

$ 0.056328
$ 0.056328$ 0.056328

$ 0.02587991
$ 0.02587991$ 0.02587991

+0.06%

+2.54%

-2.29%

-2.29%

Цената в реално време за Haystack (HAY) е$0.03355822. През последните 24 часа HAY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03251335 до най-висока стойност $ 0.03477066, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HAY е $ 0.056328, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02587991.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HAY има промяна от +0.06% за последния час, +2.54% за 24 часа и -2.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Haystack (HAY)

$ 918.82K
$ 918.82K$ 918.82K

--
----

$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M

27.38M
27.38M 27.38M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Haystack е $ 918.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HAY е 27.38M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.36M.

История на цените за Haystack (HAY) USD

През днешния ден промяната в цената на Haystack към USD беше $ +0.00083152.
През последните 30 дни промяната в цената на Haystack към USD беше $ -0.0027609320.
През последните 60 дни промяната в цената на Haystack към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Haystack към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00083152+2.54%
30 дни$ -0.0027609320-8.22%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Haystack (HAY)

Haystack delivers the first mobile-native DeFi experience on the Algorand blockchain. By pairing institutional-grade infrastructure with consumer-friendly design, it removes traditional barriers to participation while preserving the core principles of security and self-custody.

Powered by Deflex’s universal order router, Haystack aggregates liquidity across the Algorand ecosystem to provide best-execution trades, real-time portfolio analytics, and yield opportunities. The $HAY utility token aligns platform success with token holders by funding an automated buy-and-burn, unlocking fee discounts, and granting access to enhanced yield opportunities.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Haystack (USD)

Колко ще струва Haystack (HAY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Haystack (HAY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Haystack.

Проверете прогнозата за цената за Haystack сега!

Токеномика на Haystack (HAY)

Разбирането на токеномиката на Haystack (HAY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените HAY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Haystack (HAY)

Колко струва Haystack (HAY) днес?
Цената в реално време на HAY в USD е 0.03355822 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на HAY към USD?
Текущата цена на HAY към USD е $ 0.03355822. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Haystack?
Пазарната капитализация за HAY е $ 918.82K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на HAY?
Циркулиращото предлагане на HAY е 27.38M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на HAY?
HAY постигна ATH цена от 0.056328 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на HAY?
HAY достигна ATL цена от 0.02587991 USD.
Какъв е обемът на търговията на HAY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за HAY е -- USD.
Ще се повиши ли HAY тази година?
HAY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за HAY за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Haystack (HAY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

