Информация за цената за Haystack (HAY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.03251335 $ 0.03251335 $ 0.03251335 24-часов нисък $ 0.03477066 $ 0.03477066 $ 0.03477066 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.03251335$ 0.03251335 $ 0.03251335 24-часов висок $ 0.03477066$ 0.03477066 $ 0.03477066 Рекорд за всички времена $ 0.056328$ 0.056328 $ 0.056328 Най-ниска цена $ 0.02587991$ 0.02587991 $ 0.02587991 Промяна на цената (1ч) +0.06% Промяна на цената (1д) +2.54% Промяна на цената (7д) -2.29% Промяна на цената (7д) -2.29%

Цената в реално време за Haystack (HAY) е$0.03355822. През последните 24 часа HAY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03251335 до най-висока стойност $ 0.03477066, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HAY е $ 0.056328, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02587991.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HAY има промяна от +0.06% за последния час, +2.54% за 24 часа и -2.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Haystack (HAY)

Пазарна капитализация $ 918.82K$ 918.82K $ 918.82K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Циркулиращо предлагане 27.38M 27.38M 27.38M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Haystack е $ 918.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HAY е 27.38M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.36M.