Какво е encryptSIM (ESIM)

Introducing the no-KYC eSIM solution from encryptSIM, designed to provide seamless global connectivity. encryptSIM's current offering includes a comprehensive worldwide data plan, with the option to add a US phone number. With global data usable in 135 different countries, Web3 wallet payments, and no personal info required, it’s freedom in your pocket. encryptSIM will expand its portfolio to include regional plans tailored to specific geographic needs. Development of the eSIM Mainnet has officially commenced, marking a significant milestone in encryptSIM's journey.

