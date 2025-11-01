Информация за цената за Docker (DOCKERZXBT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0038588 $ 0.0038588 $ 0.0038588 24-часов нисък $ 0.00486668 $ 0.00486668 $ 0.00486668 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0038588$ 0.0038588 $ 0.0038588 24-часов висок $ 0.00486668$ 0.00486668 $ 0.00486668 Рекорд за всички времена $ 0.00981968$ 0.00981968 $ 0.00981968 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.62% Промяна на цената (1д) -4.02% Промяна на цената (7д) -23.28% Промяна на цената (7д) -23.28%

Цената в реално време за Docker (DOCKERZXBT) е$0.00408433. През последните 24 часа DOCKERZXBT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0038588 до най-висока стойност $ 0.00486668, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOCKERZXBT е $ 0.00981968, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOCKERZXBT има промяна от +0.62% за последния час, -4.02% за 24 часа и -23.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Docker (DOCKERZXBT)

Пазарна капитализация $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Циркулиращо предлагане 972.14M 972.14M 972.14M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Docker е $ 3.91M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOCKERZXBT е 972.14M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.02M.