Информация за цената за DeVoid (DVD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00017669 $ 0.00017669 $ 0.00017669 24-часов нисък $ 0.00020268 $ 0.00020268 $ 0.00020268 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00017669$ 0.00017669 $ 0.00017669 24-часов висок $ 0.00020268$ 0.00020268 $ 0.00020268 Рекорд за всички времена $ 0.00113122$ 0.00113122 $ 0.00113122 Най-ниска цена $ 0.0001198$ 0.0001198 $ 0.0001198 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) +13.10% Промяна на цената (7д) +25.11% Промяна на цената (7д) +25.11%

Цената в реално време за DeVoid (DVD) е$0.00020026. През последните 24 часа DVD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00017669 до най-висока стойност $ 0.00020268, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DVD е $ 0.00113122, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0001198.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DVD има промяна от -0.00% за последния час, +13.10% за 24 часа и +25.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DeVoid (DVD)

Пазарна капитализация $ 100.13K$ 100.13K $ 100.13K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 200.26K$ 200.26K $ 200.26K Циркулиращо предлагане 500.00M 500.00M 500.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DeVoid е $ 100.13K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DVD е 500.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 200.26K.