Информация за цената за Decrypting (DCRYPT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00282271 $ 0.00282271 $ 0.00282271 24-часов нисък $ 0.00292987 $ 0.00292987 $ 0.00292987 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00282271$ 0.00282271 $ 0.00282271 24-часов висок $ 0.00292987$ 0.00292987 $ 0.00292987 Рекорд за всички времена $ 0.01196398$ 0.01196398 $ 0.01196398 Най-ниска цена $ 0.00271012$ 0.00271012 $ 0.00271012 Промяна на цената (1ч) +1.05% Промяна на цената (1д) +1.58% Промяна на цената (7д) -9.20% Промяна на цената (7д) -9.20%

Цената в реално време за Decrypting (DCRYPT) е$0.00287733. През последните 24 часа DCRYPT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00282271 до най-висока стойност $ 0.00292987, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DCRYPT е $ 0.01196398, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00271012.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DCRYPT има промяна от +1.05% за последния час, +1.58% за 24 часа и -9.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Decrypting (DCRYPT)

Пазарна капитализация $ 150.98K$ 150.98K $ 150.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 287.73K$ 287.73K $ 287.73K Циркулиращо предлагане 52.47M 52.47M 52.47M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Decrypting е $ 150.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DCRYPT е 52.47M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 287.73K.