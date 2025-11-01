Decrypting цена (DCRYPT)
Цената в реално време за Decrypting (DCRYPT) е$0.00287733. През последните 24 часа DCRYPT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00282271 до най-висока стойност $ 0.00292987, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DCRYPT е $ 0.01196398, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00271012.
Що се отнася до краткосрочното представяне, DCRYPT има промяна от +1.05% за последния час, +1.58% за 24 часа и -9.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Decrypting е $ 150.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DCRYPT е 52.47M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 287.73K.
През днешния ден промяната в цената на Decrypting към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Decrypting към USD беше $ -0.0004452331.
През последните 60 дни промяната в цената на Decrypting към USD беше $ -0.0009071545.
През последните 90 дни промяната в цената на Decrypting към USD беше $ -0.002683536352000438.
|Днес
|$ 0
|+1.58%
|30 дни
|$ -0.0004452331
|-15.47%
|60 дни
|$ -0.0009071545
|-31.52%
|90 дни
|$ -0.002683536352000438
|-48.25%
Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry
Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.
Core Innovation:
Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution
Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services
AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations
Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services
Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants
Why Now?
The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:
Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030
Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue
Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions
Community Demand: Growing desire for equitable value distribution
Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation
Разбирането на токеномиката на Decrypting (DCRYPT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DCRYPT сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
