Информация за цената за ComputerStrategy (CMPSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000208 $ 0.0000208 $ 0.0000208 24-часов нисък $ 0.00002181 $ 0.00002181 $ 0.00002181 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000208$ 0.0000208 $ 0.0000208 24-часов висок $ 0.00002181$ 0.00002181 $ 0.00002181 Рекорд за всички времена $ 0.00010298$ 0.00010298 $ 0.00010298 Най-ниска цена $ 0.00002074$ 0.00002074 $ 0.00002074 Промяна на цената (1ч) +1.11% Промяна на цената (1д) +2.90% Промяна на цената (7д) -21.26% Промяна на цената (7д) -21.26%

Цената в реално време за ComputerStrategy (CMPSTR) е$0.0000214. През последните 24 часа CMPSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000208 до най-висока стойност $ 0.00002181, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CMPSTR е $ 0.00010298, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002074.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CMPSTR има промяна от +1.11% за последния час, +2.90% за 24 часа и -21.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ComputerStrategy (CMPSTR)

Пазарна капитализация $ 19.89K$ 19.89K $ 19.89K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.89K$ 19.89K $ 19.89K Циркулиращо предлагане 931.60M 931.60M 931.60M Общо предлагане 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446

Текущата пазарна капитализация на ComputerStrategy е $ 19.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CMPSTR е 931.60M, като общото предлагане е 931596964.5336446. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.89K.