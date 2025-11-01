Информация за цената за CodEase (CODON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.0000487 Най-ниска цена $ 0.00002447 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +3.37%

Цената в реално време за CodEase (CODON) е$0.00002677. През последните 24 часа CODON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CODON е $ 0.0000487, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002447.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CODON има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +3.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за CodEase (CODON)

Пазарна капитализация $ 25.54K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 26.76K Циркулиращо предлагане 953.93M Общо предлагане 999,798,810.0710582

Текущата пазарна капитализация на CodEase е $ 25.54K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CODON е 953.93M, като общото предлагане е 999798810.0710582. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 26.76K.