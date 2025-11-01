Информация за цената за Caesar (CAESAR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00971112 $ 0.00971112 $ 0.00971112 24-часов нисък $ 0.01032814 $ 0.01032814 $ 0.01032814 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00971112$ 0.00971112 $ 0.00971112 24-часов висок $ 0.01032814$ 0.01032814 $ 0.01032814 Рекорд за всички времена $ 0.02986281$ 0.02986281 $ 0.02986281 Най-ниска цена $ 0.00704573$ 0.00704573 $ 0.00704573 Промяна на цената (1ч) -1.17% Промяна на цената (1д) -1.55% Промяна на цената (7д) -9.95% Промяна на цената (7д) -9.95%

Цената в реално време за Caesar (CAESAR) е$0.0099378. През последните 24 часа CAESAR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00971112 до най-висока стойност $ 0.01032814, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CAESAR е $ 0.02986281, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00704573.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CAESAR има промяна от -1.17% за последния час, -1.55% за 24 часа и -9.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Caesar (CAESAR)

Пазарна капитализация $ 9.94M$ 9.94M $ 9.94M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.94M$ 9.94M $ 9.94M Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,911.4655454 999,999,911.4655454 999,999,911.4655454

Текущата пазарна капитализация на Caesar е $ 9.94M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CAESAR е 1000.00M, като общото предлагане е 999999911.4655454. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.94M.