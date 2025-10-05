VCITY цена(VCITY)
Цената в реално време за VCITY (VCITY) е--. През последните 24 часа VCITY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност -- до най-висока стойност --, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VCITY е --, а най-ниската цена за всички времена е --.
Що се отнася до краткосрочното представяне, VCITY има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -- за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на VCITY е --, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VCITY е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.
Проследете промените в цените за VCITY днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
No Data
Днес VCITY регистрира промяна от -- (--), отразяваща последната му пазарна активност.
През последните 30 дни цената се промени с -- (--), което показва краткосрочното представяне на токена.
При разширяване на прегледа до 60 дни VCITY отбеляза промяна на -- (--), което дава по-широка перспектива за представянето му.
Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с -- (--), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.
VCITY се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите VCITY инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.
Освен това можете:
- Проверете VCITY наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за VCITY в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.
Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано VCITY купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.
Колко ще струва VCITY (VCITY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от VCITY (VCITY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за VCITY.
Проверете прогнозата за цената за VCITY сега!
Разбирането на токеномиката на VCITY (VCITY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VCITY сега!
Търсите как да купите VCITY? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите VCITY от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-04 13:39:16
|Данни във веригата
Спот ETF на Ethereum в САЩ регистрира нетен приток от 233,5 милиона долара вчера
|10-04 11:26:38
|Индустриални актуализации
Емисията на USDC надхвърля 75 милиарда, пазарният дял достига 24,9%
|10-03 10:20:00
|Индустриални актуализации
Общата пазарна капитализация на криптовалутите се връща над 4,2 трилиона долара, с 24-часово увеличение от 2,3%
|10-03 05:17:00
|Индустриални актуализации
Bitcoin пробива границата от $120 000 за първи път от средата на август
|10-01 14:11:00
|Индустриални актуализации
Вчера спот ETF на Ethereum в САЩ отбелязаха нетни входящи потоци от 127,5 милиона долара, докато спот ETF на Bitcoin регистрираха нетни входящи потоци от 430 милиона долара
|09-30 18:14:00
|Индустриални актуализации
Текущите основни лихвени проценти на CEX и DEX показват, че пазарът е неутрален с лек мечи уклон
