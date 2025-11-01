БорсаDEX+
Цената в реално време на Sapien днес е 0.16694 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SAPIEN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SAPIEN в MEXC сега.

Повече за SAPIEN

SAPIENценова информация

Какво представлява SAPIEN

Бяла книга SAPIEN

Официален уебсайт на SAPIEN

Токеномика на SAPIEN

SAPIEN ценова прогноза

SAPIEN История

Ръководство за закупуване за SAPIEN

Конвертор на валута SAPIEN във фиат

Sapien Лого

Sapien цена(SAPIEN)

1 SAPIEN към USD - цена в реално време:

$0.16694
$0.16694$0.16694
-1.14%1D
USD
Sapien (SAPIEN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:43:22 (UTC+8)

Информация за цената за Sapien (SAPIEN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.15398
$ 0.15398$ 0.15398
24-часов нисък
$ 0.18111
$ 0.18111$ 0.18111
24-часов висок

$ 0.15398
$ 0.15398$ 0.15398

$ 0.18111
$ 0.18111$ 0.18111

$ 0.3647593155259055
$ 0.3647593155259055$ 0.3647593155259055

$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145$ 0.051122873927006145

-0.64%

-1.14%

+42.70%

+42.70%

Цената в реално време за Sapien (SAPIEN) е$ 0.16694. През последните 24 часа SAPIEN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.15398 до най-висока стойност $ 0.18111, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SAPIEN е $ 0.3647593155259055, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.051122873927006145.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SAPIEN има промяна от -0.64% за последния час, -1.14% за 24 часа и +42.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sapien (SAPIEN)

No.574

$ 41.74M
$ 41.74M$ 41.74M

$ 293.56K
$ 293.56K$ 293.56K

$ 166.94M
$ 166.94M$ 166.94M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.00%

BASE

Текущата пазарна капитализация на Sapien е $ 41.74M, като 24-часовият обем на търговията е $ 293.56K. Циркулиращото предлагане на SAPIEN е 250.00M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 166.94M.

История на цените за Sapien (SAPIEN) USD

Проследете промените в цените за Sapien днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0019251-1.14%
30 дни$ +0.00264+1.60%
60 дни$ +0.02974+21.67%
90 дни$ +0.12294+279.40%
Sapien Промяна на цената днес

Днес SAPIEN регистрира промяна от $ -0.0019251 (-1.14%), отразяваща последната му пазарна активност.

Sapien 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.00264 (+1.60%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Sapien 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни SAPIEN отбеляза промяна на $ +0.02974 (+21.67%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Sapien 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.12294 (+279.40%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Sapien (SAPIEN) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Sapien сега.

Какво е Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Sapien инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете SAPIEN наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Sapien в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Sapien купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Sapien (USD)

Колко ще струва Sapien (SAPIEN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Sapien (SAPIEN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Sapien.

Проверете прогнозата за цената за Sapien сега!

Токеномика на Sapien (SAPIEN)

Разбирането на токеномиката на Sapien (SAPIEN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SAPIEN сега!

Как да купя Sapien (SAPIEN)

Търсите как да купите Sapien? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Sapien от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

SAPIEN към местни валути

1 Sapien(SAPIEN) към VND
4,393.0261
1 Sapien(SAPIEN) към AUD
A$0.2537488
1 Sapien(SAPIEN) към GBP
0.1268744
1 Sapien(SAPIEN) към EUR
0.1435684
1 Sapien(SAPIEN) към USD
$0.16694
1 Sapien(SAPIEN) към MYR
RM0.6994786
1 Sapien(SAPIEN) към TRY
7.0181576
1 Sapien(SAPIEN) към JPY
¥25.70876
1 Sapien(SAPIEN) към ARS
ARS$241.5905598
1 Sapien(SAPIEN) към RUB
13.488752
1 Sapien(SAPIEN) към INR
14.8226026
1 Sapien(SAPIEN) към IDR
Rp2,782.3322204
1 Sapien(SAPIEN) към PHP
9.799378
1 Sapien(SAPIEN) към EGP
￡E.7.8862456
1 Sapien(SAPIEN) към BRL
R$0.8964678
1 Sapien(SAPIEN) към CAD
C$0.233716
1 Sapien(SAPIEN) към BDT
20.4201008
1 Sapien(SAPIEN) към NGN
241.5905598
1 Sapien(SAPIEN) към COP
$644.55534
1 Sapien(SAPIEN) към ZAR
R.2.8914008
1 Sapien(SAPIEN) към UAH
7.003133
1 Sapien(SAPIEN) към TZS
T.Sh.411.181567
1 Sapien(SAPIEN) към VES
Bs36.89374
1 Sapien(SAPIEN) към CLP
$157.25748
1 Sapien(SAPIEN) към PKR
Rs46.8917766
1 Sapien(SAPIEN) към KZT
88.4681836
1 Sapien(SAPIEN) към THB
฿5.4038478
1 Sapien(SAPIEN) към TWD
NT$5.1350744
1 Sapien(SAPIEN) към AED
د.إ0.6126698
1 Sapien(SAPIEN) към CHF
Fr0.133552
1 Sapien(SAPIEN) към HKD
HK$1.2971238
1 Sapien(SAPIEN) към AMD
֏63.887938
1 Sapien(SAPIEN) към MAD
.د.م1.544195
1 Sapien(SAPIEN) към MXN
$3.096737
1 Sapien(SAPIEN) към SAR
ريال0.626025
1 Sapien(SAPIEN) към ETB
Br25.7454868
1 Sapien(SAPIEN) към KES
KSh21.5669786
1 Sapien(SAPIEN) към JOD
د.أ0.11836046
1 Sapien(SAPIEN) към PLN
0.6160086
1 Sapien(SAPIEN) към RON
лв0.734536
1 Sapien(SAPIEN) към SEK
kr1.5842606
1 Sapien(SAPIEN) към BGN
лв0.2821286
1 Sapien(SAPIEN) към HUF
Ft56.1319056
1 Sapien(SAPIEN) към CZK
3.5207646
1 Sapien(SAPIEN) към KWD
د.ك0.05108364
1 Sapien(SAPIEN) към ILS
0.542555
1 Sapien(SAPIEN) към BOB
Bs1.1535554
1 Sapien(SAPIEN) към AZN
0.283798
1 Sapien(SAPIEN) към TJS
SM1.5375174
1 Sapien(SAPIEN) към GEL
0.4524074
1 Sapien(SAPIEN) към AOA
Kz153.0155346
1 Sapien(SAPIEN) към BHD
.د.ب0.06276944
1 Sapien(SAPIEN) към BMD
$0.16694
1 Sapien(SAPIEN) към DKK
kr1.0801018
1 Sapien(SAPIEN) към HNL
L4.3938608
1 Sapien(SAPIEN) към MUR
7.6358356
1 Sapien(SAPIEN) към NAD
$2.8847232
1 Sapien(SAPIEN) към NOK
kr1.6894328
1 Sapien(SAPIEN) към NZD
$0.2904756
1 Sapien(SAPIEN) към PAB
B/.0.16694
1 Sapien(SAPIEN) към PGK
K0.7028174
1 Sapien(SAPIEN) към QAR
ر.ق0.6076616
1 Sapien(SAPIEN) към RSD
дин.16.961104
1 Sapien(SAPIEN) към UZS
soʻm2,011.3248386
1 Sapien(SAPIEN) към ALL
L13.9912414
1 Sapien(SAPIEN) към ANG
ƒ0.2988226
1 Sapien(SAPIEN) към AWG
ƒ0.2988226
1 Sapien(SAPIEN) към BBD
$0.33388
1 Sapien(SAPIEN) към BAM
KM0.2804592
1 Sapien(SAPIEN) към BIF
Fr493.80852
1 Sapien(SAPIEN) към BND
$0.217022
1 Sapien(SAPIEN) към BSD
$0.16694
1 Sapien(SAPIEN) към JMD
$26.8205804
1 Sapien(SAPIEN) към KHR
670.4410564
1 Sapien(SAPIEN) към KMF
Fr71.11644
1 Sapien(SAPIEN) към LAK
3,629.1303622
1 Sapien(SAPIEN) към LKR
රු50.8799732
1 Sapien(SAPIEN) към MDL
L2.821286
1 Sapien(SAPIEN) към MGA
Ar751.98123
1 Sapien(SAPIEN) към MOP
P1.3371894
1 Sapien(SAPIEN) към MVR
2.554182
1 Sapien(SAPIEN) към MWK
MK289.8262034
1 Sapien(SAPIEN) към MZN
MT10.667466
1 Sapien(SAPIEN) към NPR
रु23.7021412
1 Sapien(SAPIEN) към PYG
1,183.93848
1 Sapien(SAPIEN) към RWF
Fr242.56382
1 Sapien(SAPIEN) към SBD
$1.3739162
1 Sapien(SAPIEN) към SCR
2.3321518
1 Sapien(SAPIEN) към SRD
$6.42719
1 Sapien(SAPIEN) към SVC
$1.460725
1 Sapien(SAPIEN) към SZL
L2.896409
1 Sapien(SAPIEN) към TMT
m0.58429
1 Sapien(SAPIEN) към TND
د.ت0.49030278
1 Sapien(SAPIEN) към TTD
$1.1301838
1 Sapien(SAPIEN) към UGX
Sh581.61896
1 Sapien(SAPIEN) към XAF
Fr94.82192
1 Sapien(SAPIEN) към XCD
$0.450738
1 Sapien(SAPIEN) към XOF
Fr94.82192
1 Sapien(SAPIEN) към XPF
Fr17.19482
1 Sapien(SAPIEN) към BWP
P2.2436736
1 Sapien(SAPIEN) към BZD
$0.3355494
1 Sapien(SAPIEN) към CVE
$15.9077126
1 Sapien(SAPIEN) към DJF
Fr29.71532
1 Sapien(SAPIEN) към DOP
$10.6991846
1 Sapien(SAPIEN) към DZD
د.ج21.693853
1 Sapien(SAPIEN) към FJD
$0.3772844
1 Sapien(SAPIEN) към GNF
Fr1,451.5433
1 Sapien(SAPIEN) към GTQ
Q1.2804298
1 Sapien(SAPIEN) към GYD
$34.9605748
1 Sapien(SAPIEN) към ISK
kr20.8675

Sapien ресурс

За по-задълбочено разбиране на Sapien, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Sapien
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Sapien

Колко струва Sapien (SAPIEN) днес?
Цената в реално време на SAPIEN в USD е 0.16694 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SAPIEN към USD?
Текущата цена на SAPIEN към USD е $ 0.16694. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Sapien?
Пазарната капитализация за SAPIEN е $ 41.74M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SAPIEN?
Циркулиращото предлагане на SAPIEN е 250.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SAPIEN?
SAPIEN постигна ATH цена от 0.3647593155259055 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SAPIEN?
SAPIEN достигна ATL цена от 0.051122873927006145 USD.
Какъв е обемът на търговията на SAPIEN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SAPIEN е $ 293.56K USD.
Ще се повиши ли SAPIEN тази година?
SAPIEN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SAPIEN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:43:22 (UTC+8)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор SAPIEN-към-USD

Сума

SAPIEN
SAPIEN
USD
USD

1 SAPIEN = 0.16694 USD

Търговия на SAPIEN

SAPIEN/USDT
$0.16694
$0.16694$0.16694
-1.22%

