Информация за цената за 1DEV (1DEV) (USD)

Цената в реално време за 1DEV (1DEV) е$0.00022295. През последните 24 часа 1DEV се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00020824 до най-висока стойност $ 0.00023686, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 1DEV е $ 0.00079996, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007646.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 1DEV има промяна от +0.37% за последния час, +6.96% за 24 часа и +1.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за 1DEV (1DEV)

Текущата пазарна капитализация на 1DEV е $ 190.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 1DEV е 849.96M, като общото предлагане е 999957587.649775. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 224.13K.