WLF TOKEN (WLF) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на WLF TOKEN за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне WLF през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на WLF

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на WLF TOKEN % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза WLF TOKEN Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) WLF TOKEN (WLF) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, WLF TOKEN може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001808. WLF TOKEN (WLF) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, WLF TOKEN може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001899. WLF TOKEN (WLF) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на WLF е $ 0.001994 с темп на растеж 10.25%. WLF TOKEN (WLF) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на WLF е $ 0.002094 с темп на растеж 15.76%. WLF TOKEN (WLF) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WLF за 2029 г. е $ 0.002198 заедно с темп на растеж 21.55%. WLF TOKEN (WLF) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от WLF за 2030 г. е $ 0.002308 заедно с темп на растеж 27.63%. WLF TOKEN (WLF) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на WLF TOKEN може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.003760. WLF TOKEN (WLF) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на WLF TOKEN може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.006125. Година Цена Растеж 2025 $ 0.001808 0.00%

2026 $ 0.001899 5.00%

2027 $ 0.001994 10.25%

2028 $ 0.002094 15.76%

2029 $ 0.002198 21.55%

2030 $ 0.002308 27.63%

2031 $ 0.002424 34.01%

2032 $ 0.002545 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.002672 47.75%

2034 $ 0.002806 55.13%

2035 $ 0.002946 62.89%

2036 $ 0.003093 71.03%

2037 $ 0.003248 79.59%

2038 $ 0.003411 88.56%

2039 $ 0.003581 97.99%

2040 $ 0.003760 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на WLF TOKEN за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.001808 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.001809 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.001810 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.001816 0.41% Прогноза за цената на WLF TOKEN (WLF) за деня Прогнозната цена за WLF на November 1, 2025(Днес) е $0.001808 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на WLF TOKEN (WLF) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за WLF, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.001809 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. WLF TOKEN (WLF) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за WLF, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.001810 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. WLF TOKEN (WLF) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за WLF е $0.001816 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на WLF TOKEN Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M Циркулиращо предлагане 2.80B 2.80B 2.80B Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на WLF е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това WLF има предлагане в обръщение от 2.80B и обща пазарна капитализация от $ 5.07M. Преглед на цената на WLF на живо

Историческа цена на WLF TOKEN Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на WLF TOKEN, текущата цена на WLF TOKEN е 0.001808USD. Циркулиращото предлагане на WLF TOKEN(WLF) е 2.80B WLF , което дава пазарна капитализация от $5,066,955 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.31% $ 0 $ 0.001814 $ 0.001804

7 дни -5.55% $ -0.000100 $ 0.001915 $ 0.000891

30 дни 112.49% $ 0.002034 $ 0.001915 $ 0.000891 24-часово представяне През последните 24 часа за WLF TOKEN имаше движение в цената от $0 , което представлява -0.31% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни WLF TOKEN се търгуваше при най-висока стойност от $0.001915 и съответно при най-ниска стойност от $0.000891 . Имаше промяна в цената от -5.55% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на WLF за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец WLF TOKEN бе предмет на промяна от 112.49% , което отразява приблизително $0.002034 към стойността. Това указва, че за WLF в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на WLF TOKEN (WLF)? Модулът за прогноза за цената на WLF TOKEN е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на WLF на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за WLF TOKEN през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на WLF и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на WLF TOKEN. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на WLF. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на WLF, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на WLF TOKEN.

Защо е важна прогнозата за цената на WLF?

Прогнозните цени на WLF са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в WLF сега? Според вашите прогнози, WLF ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на WLF през следващия месец? Според WLF TOKEN (WLF) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната WLF цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 WLF през 2026 г.? Цената на 1 WLF TOKEN (WLF) днес е -- . Според горния модул за прогнози WLF ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на WLF през 2027 г.? WLF TOKEN (WLF) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WLF до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на WLFпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, WLF TOKEN (WLF) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на WLFпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, WLF TOKEN (WLF) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 WLF през 2030 г.? Цената на 1 WLF TOKEN (WLF) днес е -- . Според горния модул за прогнози WLF ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на WLF през 2040 г.? WLF TOKEN (WLF) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 WLF до 2040 г. Регистрирайте се сега