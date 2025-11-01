БорсаDEX+
Цената в реално време на WLF TOKEN днес е 0.00181004 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за WLF към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на WLF в MEXC сега.

Повече за WLF

WLFценова информация

Какво представлява WLF

Официален уебсайт на WLF

Токеномика на WLF

WLF ценова прогноза

WLF TOKEN цена (WLF)

1 WLF към USD - цена в реално време:

$0.00181004
-0.20%1D
WLF TOKEN (WLF) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:12:59 (UTC+8)

Информация за цената за WLF TOKEN (WLF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00180683
24-часов нисък
$ 0.00181479
24-часов висок

$ 0.00180683
$ 0.00181479
$ 0.0021434
$ 0
+0.06%

-0.25%

-5.98%

-5.98%

Цената в реално време за WLF TOKEN (WLF) е$0.00181004. През последните 24 часа WLF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00180683 до най-висока стойност $ 0.00181479, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WLF е $ 0.0021434, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WLF има промяна от +0.06% за последния час, -0.25% за 24 часа и -5.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WLF TOKEN (WLF)

$ 5.07M
--
$ 36.20M
2.80B
20,000,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на WLF TOKEN е $ 5.07M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WLF е 2.80B, като общото предлагане е 20000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.20M.

История на цените за WLF TOKEN (WLF) USD

През днешния ден промяната в цената на WLF TOKEN към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на WLF TOKEN към USD беше $ +0.0021836802.
През последните 60 дни промяната в цената на WLF TOKEN към USD беше $ +0.0050725469.
През последните 90 дни промяната в цената на WLF TOKEN към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.25%
30 дни$ +0.0021836802+120.64%
60 дни$ +0.0050725469+280.25%
90 дни$ 0--

Какво е WLF TOKEN (WLF)

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.

Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.

More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.

WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

WLF TOKEN (WLF) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за WLF TOKEN (USD)

Колко ще струва WLF TOKEN (WLF) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от WLF TOKEN (WLF) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за WLF TOKEN.

Проверете прогнозата за цената за WLF TOKEN сега!

WLF към местни валути

Токеномика на WLF TOKEN (WLF)

Разбирането на токеномиката на WLF TOKEN (WLF) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените WLF сега!

Хората също питат: Други въпроси относно WLF TOKEN (WLF)

Колко струва WLF TOKEN (WLF) днес?
Цената в реално време на WLF в USD е 0.00181004 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на WLF към USD?
Текущата цена на WLF към USD е $ 0.00181004. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на WLF TOKEN?
Пазарната капитализация за WLF е $ 5.07M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на WLF?
Циркулиращото предлагане на WLF е 2.80B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на WLF?
WLF постигна ATH цена от 0.0021434 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на WLF?
WLF достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на WLF?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за WLF е -- USD.
Ще се повиши ли WLF тази година?
WLF може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за WLF за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за WLF TOKEN (WLF)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

