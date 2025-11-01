Информация за цената за WLF TOKEN (WLF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00180683 $ 0.00180683 $ 0.00180683 24-часов нисък $ 0.00181479 $ 0.00181479 $ 0.00181479 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00180683$ 0.00180683 $ 0.00180683 24-часов висок $ 0.00181479$ 0.00181479 $ 0.00181479 Рекорд за всички времена $ 0.0021434$ 0.0021434 $ 0.0021434 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.06% Промяна на цената (1д) -0.25% Промяна на цената (7д) -5.98% Промяна на цената (7д) -5.98%

Цената в реално време за WLF TOKEN (WLF) е$0.00181004. През последните 24 часа WLF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00180683 до най-висока стойност $ 0.00181479, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WLF е $ 0.0021434, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WLF има промяна от +0.06% за последния час, -0.25% за 24 часа и -5.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WLF TOKEN (WLF)

Пазарна капитализация $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 36.20M$ 36.20M $ 36.20M Циркулиращо предлагане 2.80B 2.80B 2.80B Общо предлагане 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на WLF TOKEN е $ 5.07M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WLF е 2.80B, като общото предлагане е 20000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.20M.