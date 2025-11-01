Smart Layer Network (SLN) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Smart Layer Network за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SLN през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Smart Layer Network % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Smart Layer Network Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Smart Layer Network (SLN) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Smart Layer Network може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.014091. Smart Layer Network (SLN) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Smart Layer Network може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.014795. Smart Layer Network (SLN) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на SLN е $ 0.015535 с темп на растеж 10.25%. Smart Layer Network (SLN) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на SLN е $ 0.016312 с темп на растеж 15.76%. Smart Layer Network (SLN) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SLN за 2029 г. е $ 0.017128 заедно с темп на растеж 21.55%. Smart Layer Network (SLN) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SLN за 2030 г. е $ 0.017984 заедно с темп на растеж 27.63%. Smart Layer Network (SLN) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Smart Layer Network може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.029294. Smart Layer Network (SLN) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Smart Layer Network може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.047718. Година Цена Растеж 2025 $ 0.014091 0.00%

Текуща статистика на цените на Smart Layer Network Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Циркулиращо предлагане 78.76M 78.76M 78.76M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на SLN е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това SLN има предлагане в обръщение от 78.76M и обща пазарна капитализация от $ 1.11M. Преглед на цената на SLN на живо

Историческа цена на Smart Layer Network Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Smart Layer Network, текущата цена на Smart Layer Network е 0.014091USD. Циркулиращото предлагане на Smart Layer Network(SLN) е 78.76M SLN , което дава пазарна капитализация от $1,108,517 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -3.26% $ -0.000475 $ 0.027808 $ 0.013253

7 дни -28.80% $ -0.004059 $ 0.029462 $ 0.012492

30 дни -52.49% $ -0.007397 $ 0.029462 $ 0.012492 24-часово представяне През последните 24 часа за Smart Layer Network имаше движение в цената от $-0.000475 , което представлява -3.26% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Smart Layer Network се търгуваше при най-висока стойност от $0.029462 и съответно при най-ниска стойност от $0.012492 . Имаше промяна в цената от -28.80% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SLN за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Smart Layer Network бе предмет на промяна от -52.49% , което отразява приблизително $-0.007397 към стойността. Това указва, че за SLN в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Smart Layer Network (SLN)? Модулът за прогноза за цената на Smart Layer Network е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SLN на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Smart Layer Network през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SLN и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Smart Layer Network. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SLN. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SLN, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Smart Layer Network.

Защо е важна прогнозата за цената на SLN?

Прогнозните цени на SLN са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в SLN сега? Според вашите прогнози, SLN ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на SLN през следващия месец? Според Smart Layer Network (SLN) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната SLN цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 SLN през 2026 г.? Цената на 1 Smart Layer Network (SLN) днес е -- . Според горния модул за прогнози SLN ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на SLN през 2027 г.? Smart Layer Network (SLN) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SLN до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на SLNпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Smart Layer Network (SLN) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на SLNпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Smart Layer Network (SLN) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 SLN през 2030 г.? Цената на 1 Smart Layer Network (SLN) днес е -- . Според горния модул за прогнози SLN ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на SLN през 2040 г.? Smart Layer Network (SLN) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SLN до 2040 г.