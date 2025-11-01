БорсаDEX+
Цената в реално време на Smart Layer Network днес е 0.01470959 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SLN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SLN в MEXC сега.

Smart Layer Network (SLN) Ценова графика на живо
Информация за цената за Smart Layer Network (SLN) (USD)

Цената в реално време за Smart Layer Network (SLN) е$0.01470959. През последните 24 часа SLN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01325353 до най-висока стойност $ 0.02780831, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SLN е $ 7.46, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01234428.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SLN има промяна от +1.12% за последния час, +3.61% за 24 часа и -26.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Smart Layer Network (SLN)

Текущата пазарна капитализация на Smart Layer Network е $ 1.16M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SLN е 78.76M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.47M.

История на цените за Smart Layer Network (SLN) USD

През днешния ден промяната в цената на Smart Layer Network към USD беше $ +0.00051238.
През последните 30 дни промяната в цената на Smart Layer Network към USD беше $ -0.0073766196.
През последните 60 дни промяната в цената на Smart Layer Network към USD беше $ -0.0075735648.
През последните 90 дни промяната в цената на Smart Layer Network към USD беше $ -0.013573351471778653.

Какво е Smart Layer Network (SLN)

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Smart Layer Network (SLN) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Smart Layer Network (USD)

Колко ще струва Smart Layer Network (SLN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Smart Layer Network (SLN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Smart Layer Network.

Проверете прогнозата за цената за Smart Layer Network сега!

Токеномика на Smart Layer Network (SLN)

Разбирането на токеномиката на Smart Layer Network (SLN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SLN сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Smart Layer Network (SLN)

Колко струва Smart Layer Network (SLN) днес?
Цената в реално време на SLN в USD е 0.01470959 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SLN към USD?
Текущата цена на SLN към USD е $ 0.01470959. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Smart Layer Network?
Пазарната капитализация за SLN е $ 1.16M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SLN?
Циркулиращото предлагане на SLN е 78.76M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SLN?
SLN постигна ATH цена от 7.46 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SLN?
SLN достигна ATL цена от 0.01234428 USD.
Какъв е обемът на търговията на SLN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SLN е -- USD.
Ще се повиши ли SLN тази година?
SLN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SLN за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Smart Layer Network (SLN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

