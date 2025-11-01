Информация за цената за Smart Layer Network (SLN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01325353 $ 0.01325353 $ 0.01325353 24-часов нисък $ 0.02780831 $ 0.02780831 $ 0.02780831 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01325353$ 0.01325353 $ 0.01325353 24-часов висок $ 0.02780831$ 0.02780831 $ 0.02780831 Рекорд за всички времена $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 Най-ниска цена $ 0.01234428$ 0.01234428 $ 0.01234428 Промяна на цената (1ч) +1.12% Промяна на цената (1д) +3.61% Промяна на цената (7д) -26.60% Промяна на цената (7д) -26.60%

Цената в реално време за Smart Layer Network (SLN) е$0.01470959. През последните 24 часа SLN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01325353 до най-висока стойност $ 0.02780831, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SLN е $ 7.46, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01234428.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SLN има промяна от +1.12% за последния час, +3.61% за 24 часа и -26.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Smart Layer Network (SLN)

Пазарна капитализация $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Циркулиращо предлагане 78.76M 78.76M 78.76M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Smart Layer Network е $ 1.16M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SLN е 78.76M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.47M.