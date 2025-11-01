PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на PayFi Strategy Token USDC за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне PSTUSDC през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на PSTUSDC

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на PayFi Strategy Token USDC % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза PayFi Strategy Token USDC Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, PayFi Strategy Token USDC може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 1.055. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, PayFi Strategy Token USDC може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1.1077. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на PSTUSDC е $ 1.1631 с темп на растеж 10.25%. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на PSTUSDC е $ 1.2212 с темп на растеж 15.76%. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PSTUSDC за 2029 г. е $ 1.2823 заедно с темп на растеж 21.55%. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PSTUSDC за 2030 г. е $ 1.3464 заедно с темп на растеж 27.63%. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на PayFi Strategy Token USDC може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2.1932. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на PayFi Strategy Token USDC може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3.5726. Година Цена Растеж 2025 $ 1.055 0.00%

2026 $ 1.1077 5.00%

2027 $ 1.1631 10.25%

2028 $ 1.2212 15.76%

2029 $ 1.2823 21.55%

2030 $ 1.3464 27.63%

2031 $ 1.4138 34.01%

2032 $ 1.4844 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.5587 47.75%

2034 $ 1.6366 55.13%

2035 $ 1.7184 62.89%

2036 $ 1.8044 71.03%

2037 $ 1.8946 79.59%

2038 $ 1.9893 88.56%

2039 $ 2.0888 97.99%

2040 $ 2.1932 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на PayFi Strategy Token USDC за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 1.055 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 1.0551 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 1.0560 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 1.0593 0.41% Прогноза за цената на PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) за деня Прогнозната цена за PSTUSDC на November 1, 2025(Днес) е $1.055 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за PSTUSDC, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $1.0551 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за PSTUSDC, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $1.0560 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за PSTUSDC е $1.0593 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на PayFi Strategy Token USDC Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 89.63M$ 89.63M $ 89.63M Циркулиращо предлагане 84.95M 84.95M 84.95M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на PSTUSDC е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това PSTUSDC има предлагане в обръщение от 84.95M и обща пазарна капитализация от $ 89.63M. Преглед на цената на PSTUSDC на живо

Историческа цена на PayFi Strategy Token USDC Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на PayFi Strategy Token USDC, текущата цена на PayFi Strategy Token USDC е 1.055USD. Циркулиращото предлагане на PayFi Strategy Token USDC(PSTUSDC) е 84.95M PSTUSDC , което дава пазарна капитализация от $89,629,413 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.05% $ 0.000479 $ 1.056 $ 1.053

7 дни 0.04% $ 0.000397 $ 1.0563 $ 1.0488

30 дни 0.62% $ 0.006494 $ 1.0563 $ 1.0488 24-часово представяне През последните 24 часа за PayFi Strategy Token USDC имаше движение в цената от $0.000479 , което представлява 0.05% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни PayFi Strategy Token USDC се търгуваше при най-висока стойност от $1.0563 и съответно при най-ниска стойност от $1.0488 . Имаше промяна в цената от 0.04% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на PSTUSDC за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец PayFi Strategy Token USDC бе предмет на промяна от 0.62% , което отразява приблизително $0.006494 към стойността. Това указва, че за PSTUSDC в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)? Модулът за прогноза за цената на PayFi Strategy Token USDC е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на PSTUSDC на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за PayFi Strategy Token USDC през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на PSTUSDC и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на PayFi Strategy Token USDC. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на PSTUSDC. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на PSTUSDC, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на PayFi Strategy Token USDC.

Защо е важна прогнозата за цената на PSTUSDC?

Прогнозните цени на PSTUSDC са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в PSTUSDC сега? Според вашите прогнози, PSTUSDC ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на PSTUSDC през следващия месец? Според PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната PSTUSDC цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 PSTUSDC през 2026 г.? Цената на 1 PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) днес е -- . Според горния модул за прогнози PSTUSDC ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на PSTUSDC през 2027 г.? PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PSTUSDC до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на PSTUSDCпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на PSTUSDCпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 PSTUSDC през 2030 г.? Цената на 1 PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) днес е -- . Според горния модул за прогнози PSTUSDC ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на PSTUSDC през 2040 г.? PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PSTUSDC до 2040 г. Регистрирайте се сега