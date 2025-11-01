Информация за цената за PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 24-часов нисък $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 24-часов висок $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 Рекорд за всички времена $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Най-ниска цена $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) +0.01% Промяна на цената (7д) +0.10% Промяна на цената (7д) +0.10%

Цената в реално време за PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) е$1.056. През последните 24 часа PSTUSDC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.053 до най-висока стойност $ 1.056, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PSTUSDC е $ 1.057, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.032.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PSTUSDC има промяна от +0.00% за последния час, +0.01% за 24 часа и +0.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Пазарна капитализация $ 89.67M$ 89.67M $ 89.67M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 89.67M$ 89.67M $ 89.67M Циркулиращо предлагане 84.95M 84.95M 84.95M Общо предлагане 84,946,564.119575 84,946,564.119575 84,946,564.119575

Текущата пазарна капитализация на PayFi Strategy Token USDC е $ 89.67M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PSTUSDC е 84.95M, като общото предлагане е 84946564.119575. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 89.67M.