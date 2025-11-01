Omnia Protocol (OMNIA) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Omnia Protocol за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне OMNIA през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на OMNIA

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Omnia Protocol % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Omnia Protocol Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Omnia Protocol (OMNIA) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Omnia Protocol може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004013. Omnia Protocol (OMNIA) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Omnia Protocol може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004213. Omnia Protocol (OMNIA) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на OMNIA е $ 0.004424 с темп на растеж 10.25%. Omnia Protocol (OMNIA) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на OMNIA е $ 0.004645 с темп на растеж 15.76%. Omnia Protocol (OMNIA) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от OMNIA за 2029 г. е $ 0.004878 заедно с темп на растеж 21.55%. Omnia Protocol (OMNIA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от OMNIA за 2030 г. е $ 0.005122 заедно с темп на растеж 27.63%. Omnia Protocol (OMNIA) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Omnia Protocol може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.008343. Omnia Protocol (OMNIA) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Omnia Protocol може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.013590. Година Цена Растеж 2025 $ 0.004013 0.00%

2026 $ 0.004213 5.00%

2027 $ 0.004424 10.25%

2028 $ 0.004645 15.76%

2029 $ 0.004878 21.55%

2030 $ 0.005122 27.63%

2031 $ 0.005378 34.01%

2032 $ 0.005647 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.005929 47.75%

2034 $ 0.006225 55.13%

2035 $ 0.006537 62.89%

2036 $ 0.006864 71.03%

2037 $ 0.007207 79.59%

2038 $ 0.007567 88.56%

2039 $ 0.007945 97.99%

2040 $ 0.008343 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Omnia Protocol за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.004013 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.004013 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.004017 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.004029 0.41% Прогноза за цената на Omnia Protocol (OMNIA) за деня Прогнозната цена за OMNIA на November 1, 2025(Днес) е $0.004013 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Omnia Protocol (OMNIA) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за OMNIA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.004013 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Omnia Protocol (OMNIA) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за OMNIA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.004017 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Omnia Protocol (OMNIA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за OMNIA е $0.004029 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Omnia Protocol Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 77.94K$ 77.94K $ 77.94K Циркулиращо предлагане 19.42M 19.42M 19.42M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на OMNIA е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това OMNIA има предлагане в обръщение от 19.42M и обща пазарна капитализация от $ 77.94K. Преглед на цената на OMNIA на живо

Историческа цена на Omnia Protocol Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Omnia Protocol, текущата цена на Omnia Protocol е 0.004013USD. Циркулиращото предлагане на Omnia Protocol(OMNIA) е 19.42M OMNIA , което дава пазарна капитализация от $77,941 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -5.99% $ -0.000255 $ 0.004292 $ 0.003786

7 дни -25.92% $ -0.001040 $ 0.006212 $ 0.003887

30 дни -35.68% $ -0.001432 $ 0.006212 $ 0.003887 24-часово представяне През последните 24 часа за Omnia Protocol имаше движение в цената от $-0.000255 , което представлява -5.99% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Omnia Protocol се търгуваше при най-висока стойност от $0.006212 и съответно при най-ниска стойност от $0.003887 . Имаше промяна в цената от -25.92% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на OMNIA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Omnia Protocol бе предмет на промяна от -35.68% , което отразява приблизително $-0.001432 към стойността. Това указва, че за OMNIA в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Omnia Protocol (OMNIA)? Модулът за прогноза за цената на Omnia Protocol е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на OMNIA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Omnia Protocol през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на OMNIA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Omnia Protocol. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на OMNIA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на OMNIA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Omnia Protocol.

Защо е важна прогнозата за цената на OMNIA?

Прогнозните цени на OMNIA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в OMNIA сега? Според вашите прогнози, OMNIA ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на OMNIA през следващия месец? Според Omnia Protocol (OMNIA) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната OMNIA цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 OMNIA през 2026 г.? Цената на 1 Omnia Protocol (OMNIA) днес е -- . Според горния модул за прогнози OMNIA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на OMNIA през 2027 г.? Omnia Protocol (OMNIA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 OMNIA до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на OMNIAпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Omnia Protocol (OMNIA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на OMNIAпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Omnia Protocol (OMNIA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 OMNIA през 2030 г.? Цената на 1 Omnia Protocol (OMNIA) днес е -- . Според горния модул за прогнози OMNIA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на OMNIA през 2040 г.? Omnia Protocol (OMNIA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 OMNIA до 2040 г. Регистрирайте се сега