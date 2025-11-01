Информация за цената за Omnia Protocol (OMNIA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00378635 $ 0.00378635 $ 0.00378635 24-часов нисък $ 0.00447618 $ 0.00447618 $ 0.00447618 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00378635$ 0.00378635 $ 0.00378635 24-часов висок $ 0.00447618$ 0.00447618 $ 0.00447618 Рекорд за всички времена $ 0.724005$ 0.724005 $ 0.724005 Най-ниска цена $ 0.00100478$ 0.00100478 $ 0.00100478 Промяна на цената (1ч) +0.46% Промяна на цената (1д) -10.45% Промяна на цената (7д) -26.11% Промяна на цената (7д) -26.11%

Цената в реално време за Omnia Protocol (OMNIA) е$0.00400094. През последните 24 часа OMNIA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00378635 до най-висока стойност $ 0.00447618, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OMNIA е $ 0.724005, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00100478.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OMNIA има промяна от +0.46% за последния час, -10.45% за 24 часа и -26.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Omnia Protocol (OMNIA)

Пазарна капитализация $ 131.14K$ 131.14K $ 131.14K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 393.14K$ 393.14K $ 393.14K Циркулиращо предлагане 32.82M 32.82M 32.82M Общо предлагане 98,399,222.0 98,399,222.0 98,399,222.0

Текущата пазарна капитализация на Omnia Protocol е $ 131.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OMNIA е 32.82M, като общото предлагане е 98399222.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 393.14K.