iAero Protocol LIQ (LIQ) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на iAero Protocol LIQ за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне LIQ през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на iAero Protocol LIQ % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза iAero Protocol LIQ Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) iAero Protocol LIQ (LIQ) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, iAero Protocol LIQ може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.10076. iAero Protocol LIQ (LIQ) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, iAero Protocol LIQ може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.105798. iAero Protocol LIQ (LIQ) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на LIQ е $ 0.111087 с темп на растеж 10.25%. iAero Protocol LIQ (LIQ) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на LIQ е $ 0.116642 с темп на растеж 15.76%. iAero Protocol LIQ (LIQ) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LIQ за 2029 г. е $ 0.122474 заедно с темп на растеж 21.55%. iAero Protocol LIQ (LIQ) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LIQ за 2030 г. е $ 0.128598 заедно с темп на растеж 27.63%. iAero Protocol LIQ (LIQ) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на iAero Protocol LIQ може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.209472. iAero Protocol LIQ (LIQ) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на iAero Protocol LIQ може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.341209. Година Цена Растеж 2025 $ 0.10076 0.00%

2026 $ 0.105798 5.00%

2027 $ 0.111087 10.25%

2028 $ 0.116642 15.76%

2029 $ 0.122474 21.55%

2030 $ 0.128598 27.63%

2031 $ 0.135028 34.01%

2032 $ 0.141779 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.148868 47.75%

2034 $ 0.156311 55.13%

2035 $ 0.164127 62.89%

2036 $ 0.172333 71.03%

2037 $ 0.180950 79.59%

2038 $ 0.189998 88.56%

2039 $ 0.199497 97.99%

2040 $ 0.209472 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на iAero Protocol LIQ за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.10076 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.100773 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.100856 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.101174 0.41% Прогноза за цената на iAero Protocol LIQ (LIQ) за деня Прогнозната цена за LIQ на November 1, 2025(Днес) е $0.10076 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на iAero Protocol LIQ (LIQ) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за LIQ, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.100773 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. iAero Protocol LIQ (LIQ) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за LIQ, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.100856 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. iAero Protocol LIQ (LIQ) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за LIQ е $0.101174 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на iAero Protocol LIQ Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Циркулиращо предлагане 13.35M 13.35M 13.35M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на LIQ е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това LIQ има предлагане в обръщение от 13.35M и обща пазарна капитализация от $ 1.35M. Преглед на цената на LIQ на живо

Историческа цена на iAero Protocol LIQ Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на iAero Protocol LIQ, текущата цена на iAero Protocol LIQ е 0.10076USD. Циркулиращото предлагане на iAero Protocol LIQ(LIQ) е 13.35M LIQ , което дава пазарна капитализация от $1,345,015 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -6.82% $ -0.007375 $ 0.108211 $ 0.100759

7 дни -7.52% $ -0.007577 $ 0.118252 $ 0.075216

30 дни -10.50% $ -0.010582 $ 0.118252 $ 0.075216 24-часово представяне През последните 24 часа за iAero Protocol LIQ имаше движение в цената от $-0.007375 , което представлява -6.82% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни iAero Protocol LIQ се търгуваше при най-висока стойност от $0.118252 и съответно при най-ниска стойност от $0.075216 . Имаше промяна в цената от -7.52% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на LIQ за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец iAero Protocol LIQ бе предмет на промяна от -10.50% , което отразява приблизително $-0.010582 към стойността. Това указва, че за LIQ в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на iAero Protocol LIQ (LIQ)? Модулът за прогноза за цената на iAero Protocol LIQ е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на LIQ на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за iAero Protocol LIQ през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на LIQ и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на iAero Protocol LIQ. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на LIQ. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на LIQ, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на iAero Protocol LIQ.

Защо е важна прогнозата за цената на LIQ?

Прогнозните цени на LIQ са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в LIQ сега? Според вашите прогнози, LIQ ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на LIQ през следващия месец? Според iAero Protocol LIQ (LIQ) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната LIQ цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 LIQ през 2026 г.? Цената на 1 iAero Protocol LIQ (LIQ) днес е -- . Според горния модул за прогнози LIQ ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на LIQ през 2027 г.? iAero Protocol LIQ (LIQ) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LIQ до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на LIQпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, iAero Protocol LIQ (LIQ) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на LIQпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, iAero Protocol LIQ (LIQ) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 LIQ през 2030 г.? Цената на 1 iAero Protocol LIQ (LIQ) днес е -- . Според горния модул за прогнози LIQ ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на LIQ през 2040 г.? iAero Protocol LIQ (LIQ) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LIQ до 2040 г.