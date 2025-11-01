Информация за цената за iAero Protocol LIQ (LIQ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.075217 - $ 0.122092
24-часов нисък $ 0.075217
24-часов висок $ 0.122092
Рекорд за всички времена $ 0.122092
Най-ниска цена $ 0.075217
Промяна на цената (1ч) --
Промяна на цената (1д) +36.43%
Промяна на цената (7д) -5.81%

Цената в реално време за iAero Protocol LIQ (LIQ) е$0.102618. През последните 24 часа LIQ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.075217 до най-висока стойност $ 0.122092, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LIQ е $ 0.122092, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.075217.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LIQ има промяна от -- за последния час, +36.43% за 24 часа и -5.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за iAero Protocol LIQ (LIQ)

Пазарна капитализация $ 1.37M
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.30M
Циркулиращо предлагане 13.35M
Общо предлагане 32,202,610.19005859

Текущата пазарна капитализация на iAero Protocol LIQ е $ 1.37M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LIQ е 13.35M, като общото предлагане е 32202610.19005859. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.30M.