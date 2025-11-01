БорсаDEX+
Цената в реално време на iAero Protocol LIQ днес е 0.102618 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LIQ към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LIQ в MEXC сега.

iAero Protocol LIQ цена (LIQ)

1 LIQ към USD - цена в реално време:

$0.102618
$0.102618
+36.40%1D
iAero Protocol LIQ (LIQ) Ценова графика на живо
Информация за цената за iAero Protocol LIQ (LIQ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.075217
24-часов нисък
$ 0.122092
24-часов висок

$ 0.075217
$ 0.122092
$ 0.122092
$ 0.075217
+36.43%

-5.81%

-5.81%

Цената в реално време за iAero Protocol LIQ (LIQ) е$0.102618. През последните 24 часа LIQ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.075217 до най-висока стойност $ 0.122092, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LIQ е $ 0.122092, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.075217.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LIQ има промяна от -- за последния час, +36.43% за 24 часа и -5.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за iAero Protocol LIQ (LIQ)

$ 1.37M
--
$ 3.30M
13.35M
32,202,610.19005859
Текущата пазарна капитализация на iAero Protocol LIQ е $ 1.37M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LIQ е 13.35M, като общото предлагане е 32202610.19005859. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.30M.

История на цените за iAero Protocol LIQ (LIQ) USD

През днешния ден промяната в цената на iAero Protocol LIQ към USD беше $ +0.0274009.
През последните 30 дни промяната в цената на iAero Protocol LIQ към USD беше $ -0.0094665515.
През последните 60 дни промяната в цената на iAero Protocol LIQ към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на iAero Protocol LIQ към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0274009+36.43%
30 дни$ -0.0094665515-9.22%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е iAero Protocol LIQ (LIQ)

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

iAero Protocol LIQ (LIQ) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за iAero Protocol LIQ (USD)

Колко ще струва iAero Protocol LIQ (LIQ) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от iAero Protocol LIQ (LIQ) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за iAero Protocol LIQ.

Проверете прогнозата за цената за iAero Protocol LIQ сега!

LIQ към местни валути

Токеномика на iAero Protocol LIQ (LIQ)

Разбирането на токеномиката на iAero Protocol LIQ (LIQ) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LIQ сега!

Хората също питат: Други въпроси относно iAero Protocol LIQ (LIQ)

Колко струва iAero Protocol LIQ (LIQ) днес?
Цената в реално време на LIQ в USD е 0.102618 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LIQ към USD?
Текущата цена на LIQ към USD е $ 0.102618. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на iAero Protocol LIQ?
Пазарната капитализация за LIQ е $ 1.37M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LIQ?
Циркулиращото предлагане на LIQ е 13.35M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LIQ?
LIQ постигна ATH цена от 0.122092 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LIQ?
LIQ достигна ATL цена от 0.075217 USD.
Какъв е обемът на търговията на LIQ?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LIQ е -- USD.
Ще се повиши ли LIQ тази година?
LIQ може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LIQ за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за iAero Protocol LIQ (LIQ)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

