Получете прогнози за цената на Aeonix Network за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ONIX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Aeonix Network % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Aeonix Network Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Aeonix Network (ONIX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Aeonix Network може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.180232. Aeonix Network (ONIX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Aeonix Network може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.189243. Aeonix Network (ONIX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ONIX е $ 0.198705 с темп на растеж 10.25%. Aeonix Network (ONIX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ONIX е $ 0.208641 с темп на растеж 15.76%. Aeonix Network (ONIX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ONIX за 2029 г. е $ 0.219073 заедно с темп на растеж 21.55%. Aeonix Network (ONIX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ONIX за 2030 г. е $ 0.230026 заедно с темп на растеж 27.63%. Aeonix Network (ONIX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Aeonix Network може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.374689. Aeonix Network (ONIX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Aeonix Network може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.610329. Година Цена Растеж 2025 $ 0.180232 0.00%

2040 $ 0.374689 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Aeonix Network за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.180232 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.180256 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.180404 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.180972 0.41% Прогноза за цената на Aeonix Network (ONIX) за деня Прогнозната цена за ONIX на November 1, 2025(Днес) е $0.180232 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Aeonix Network (ONIX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ONIX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.180256 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Aeonix Network (ONIX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ONIX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.180404 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Aeonix Network (ONIX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ONIX е $0.180972 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Aeonix Network Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Циркулиращо предлагане 13.94M 13.94M 13.94M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ONIX е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ONIX има предлагане в обръщение от 13.94M и обща пазарна капитализация от $ 2.51M. Преглед на цената на ONIX на живо

Историческа цена на Aeonix Network Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Aeonix Network, текущата цена на Aeonix Network е 0.180232USD. Циркулиращото предлагане на Aeonix Network(ONIX) е 13.94M ONIX , което дава пазарна капитализация от $2,512,987 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни 0.00% $ 0 $ 0.202954 $ 0.202954

30 дни -9.47% $ -0.017073 $ 0.202954 $ 0.180232 24-часово представяне През последните 24 часа за Aeonix Network имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Aeonix Network се търгуваше при най-висока стойност от $0.202954 и съответно при най-ниска стойност от $0.202954 . Имаше промяна в цената от 0.00% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ONIX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Aeonix Network бе предмет на промяна от -9.47% , което отразява приблизително $-0.017073 към стойността. Това указва, че за ONIX в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Aeonix Network (ONIX)? Модулът за прогноза за цената на Aeonix Network е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ONIX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Aeonix Network през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ONIX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Aeonix Network. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ONIX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ONIX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Aeonix Network.

Защо е важна прогнозата за цената на ONIX?

Прогнозните цени на ONIX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ONIX сега? Според вашите прогнози, ONIX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ONIX през следващия месец? Според Aeonix Network (ONIX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ONIX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ONIX през 2026 г.? Цената на 1 Aeonix Network (ONIX) днес е -- . Според горния модул за прогнози ONIX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ONIX през 2027 г.? Aeonix Network (ONIX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ONIX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ONIXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Aeonix Network (ONIX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ONIXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Aeonix Network (ONIX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ONIX през 2030 г.? Цената на 1 Aeonix Network (ONIX) днес е -- . Според горния модул за прогнози ONIX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ONIX през 2040 г.? Aeonix Network (ONIX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ONIX до 2040 г.