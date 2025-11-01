Информация за цената за Aeonix Network (ONIX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.267455$ 0.267455 $ 0.267455 Най-ниска цена $ 0.158635$ 0.158635 $ 0.158635 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Aeonix Network (ONIX) е$0.180232. През последните 24 часа ONIX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ONIX е $ 0.267455, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.158635.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ONIX има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aeonix Network (ONIX)

Пазарна капитализация $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M Циркулиращо предлагане 13.94M 13.94M 13.94M Общо предлагане 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Aeonix Network е $ 2.51M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ONIX е 13.94M, като общото предлагане е 47000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.47M.