Цената в реално време на Aeonix Network днес е 0.180232 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ONIX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ONIX в MEXC сега.

Повече за ONIX

ONIXценова информация

Какво представлява ONIX

Бяла книга ONIX

Официален уебсайт на ONIX

Токеномика на ONIX

ONIX ценова прогноза

Aeonix Network Лого

Aeonix Network цена (ONIX)

1 ONIX към USD - цена в реално време:

$0.180232
0.00%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Aeonix Network (ONIX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:35:40 (UTC+8)

Информация за цената за Aeonix Network (ONIX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
24-часов нисък
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0
$ 0.267455
$ 0.158635
--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Aeonix Network (ONIX) е$0.180232. През последните 24 часа ONIX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ONIX е $ 0.267455, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.158635.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ONIX има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aeonix Network (ONIX)

$ 2.51M
--
$ 8.47M
13.94M
47,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Aeonix Network е $ 2.51M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ONIX е 13.94M, като общото предлагане е 47000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.47M.

История на цените за Aeonix Network (ONIX) USD

През днешния ден промяната в цената на Aeonix Network към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Aeonix Network към USD беше $ -0.0170732331.
През последните 60 дни промяната в цената на Aeonix Network към USD беше $ -0.0296040972.
През последните 90 дни промяната в цената на Aeonix Network към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0170732331-9.47%
60 дни$ -0.0296040972-16.42%
90 дни$ 0--

Какво е Aeonix Network (ONIX)

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Aeonix Network (USD)

Колко ще струва Aeonix Network (ONIX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Aeonix Network (ONIX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Aeonix Network.

Проверете прогнозата за цената за Aeonix Network сега!

ONIX към местни валути

Токеномика на Aeonix Network (ONIX)

Разбирането на токеномиката на Aeonix Network (ONIX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ONIX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Aeonix Network (ONIX)

Колко струва Aeonix Network (ONIX) днес?
Цената в реално време на ONIX в USD е 0.180232 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ONIX към USD?
Текущата цена на ONIX към USD е $ 0.180232. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Aeonix Network?
Пазарната капитализация за ONIX е $ 2.51M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ONIX?
Циркулиращото предлагане на ONIX е 13.94M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ONIX?
ONIX постигна ATH цена от 0.267455 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ONIX?
ONIX достигна ATL цена от 0.158635 USD.
Какъв е обемът на търговията на ONIX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ONIX е -- USD.
Ще се повиши ли ONIX тази година?
ONIX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ONIX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:35:40 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Aeonix Network (ONIX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

