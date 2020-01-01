Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomikası

Zenko Protocol (ZENKO) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Zenko Protocol (ZENKO) Məlumatları

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain.

•	Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders.
•	100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects.
•	One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences.
•	Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market.
•	Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token
Whitepaper:
https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite

Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Zenko Protocol (ZENKO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 6,30M
Ümumi Təchizat:
$ 1000,00M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 155,00M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 40,63M
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,073649
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,03016829
Cari Qiymət:
$ 0,04063965
Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Zenko Protocol (ZENKO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum ZENKO token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

ZENKO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq ZENKO tokenomikasını başa düşdünüzsə, ZENKO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.