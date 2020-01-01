WAA (WAA) Tokenomikası

WAA (WAA) Tokenomikası

WAA (WAA) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
WAA (WAA) Məlumatları

AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows:

  • IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains
  • SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all
  • WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions
  • Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards.

Rəsmi Veb-sayt:
https://waa.afel.xyz

WAA (WAA) Tokenomikası və Qiymət Analizi

WAA (WAA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 19.86K
Ümumi Təchizat:
$ 999.72M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 999.72M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 19.86K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0.00130354
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0.00001822
Cari Qiymət:
$ 0
WAA (WAA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

WAA (WAA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum WAA token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

WAA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq WAA tokenomikasını başa düşdünüzsə, WAA tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

WAA Qiymət Proqnozu

WAA kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? WAA qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.